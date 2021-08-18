МИД РФ: Запад удерживает фигуру Навального в повестке для влияния на выборы в Госдуму

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ряд стран Запада стремятся удержать в новостной повестке фигуру Алексея Навального, чтобы влиять на избирательную кампанию в Государственную думу. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по случаю годовщины "дела Навального".

"Ряд западных государств напрямую, а также посредством подконтрольных информационных ресурсов и системных СМИ последовательно конструирует из Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России. Соответствующие публичные комментарии регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО, пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы "команды" блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в Российской Федерации и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 17-19 сентября 2021 года", - говорится в документе.

Провокация против России

Действия властей Германии и их союзников за последний год, прошедший после ситуации с Алексеем Навальным, указывают на то, что это была спланированная провокация против России, отмечается в сообщении.

"Действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам", - указали в дипведомстве.

О позиции Берлина

Германия в двусторонних контактах с Россией не скрывает, что не собирается предметно реагировать на запросы российской стороны по делу Алексея Навального, считая эту тему для себя закрытой, отмечается в распространенном сообщении.

В дипведомстве напомнили, что ФРГ оставило без каких-либо содержательных ответов в общей сложности восемь обращений Генпрокуратуры РФ по "делу Навального".

"В двусторонних контактах представители руководства МИД ФРГ даже не скрывают, что Берлин и не намерен предметно реагировать на вышеупомянутые запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации - мол, Германия считает для себя тему с "отравлением" российского блогера закрытой. Эта откровенно провокационная позиция свидетельствует о том, что Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, в рамках которой продолжают множиться крайне неудобные для них вопросы, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом, достигнутым от эскалации этого сюжета, либо же поняли бесперспективность его дальнейшего продвижения", - отметили в ведомстве.

Доказательства отравления

Берлин до сих пор так и не предоставил международной общественности доказательств якобы имевшего место отравления Алексея Навального, говорится в документе.

"Ключом к пониманию истинной природы последовавших за 20 августа 2020 года событий является тот факт, что власти ФРГ, безапелляционно заявив уже 2 сентября 2020 года во всеуслышание на высшем политическом уровне, что российское государство виновно в отравлении Навального "боевым отравляющим веществом" (а именно - уже ранее раскрученным в афере со Скрипалями пресловутым "Новичком"), до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений", - указали в дипведомстве.