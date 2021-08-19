РФ вернула без рассмотрения МИД Украины ноту протеста из-за поездки Лаврова в Крым

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. МИД России вернул без рассмотрения украинскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста, связанную с поездкой министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Крым. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест с связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере "Таврида", - сказала она.

"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, украинским коллегам давно уже пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами РФ. Она также обратила внимание на то, что Россия является единственной страной в мире, в двух регионах которой украинский язык имеет такой же статус, как и на самой Украине. "К сожалению, со стороны Киева такая взаимность отсутствует", - добавила она.

"Мы призываем украинскую сторону прекратить попытки посягательства на территориальную целостность нашей страны. И подтверждаем, что будет и впредь возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов РФ", - заключила дипломат.