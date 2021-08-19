Около 31 тыс. граждан зарегистрировались на онлайн-голосование в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали около 31 тыс. жителей Нижегородской области. Об этом сообщила в четверг заместитель председателя регионального избиркома Анна Красильникова на пресс-конференции, посвященной итогам регистрации кандидатов.

ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в Москве и еще шести регионах России: Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях.

"По состоянию на 16 августа, таких избирателей, подавших заявление на дистанционное электронное голосование Нижегородской области, - 31 038", - сказала Красильникова.

Она напомнила, что подача заявлений на онлайн-голосование началось 2 августа и продлится до 13 сентября включительно. Формат электронного голосования, по ее словам, будет применяться в регионе на выборах всех уровней - депутатов Госдумы, депутатов заксобрания и в представительные органы 32 муниципальных районов области.

Региональный избирком, как пояснила Красильникова, зарегистрировал 40 кандидатов для участия в сентябре в выборах в Госдуму, пяти гражданам, подавшим заявление о выдвижении, было отказано. На выборы депутатов областного заксобрания были зарегистрированы списки кандидатов, которые выдвинули семь политических партий, по одномандатным округам зарегистрировано 150 кандидатов, отметила зампред избиркома Нижегородской области.

Как уточнил и.о. председателя Общественной палаты региона Михаил Орлов, к наблюдению за процессом голосования в Нижегородской области планируется привлечь около 8 тыс. наблюдателей.