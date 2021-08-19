Новым главой Минздрава Астраханской области назначили Александра Буркина

АСТРАХАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в четверг подписал распоряжение о назначении главой регионального Минздрава Александра Буркина, который ранее являлся заместителем директора по медицинской части Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА.

"С сегодняшнего дня министерство здравоохранения Астраханской области возглавит Александр Буркин, который имеет опыт работы в региональной системе здравоохранения, ранее он был главным врачом астраханской областной инфекционной больницы", - сказал Бабушкин на заседании правительства области.

Буркин имеет большой управленческий опыт - с 2008 по 2011 год он был первым заместителем министра здравоохранения Астраханской области, с 2011-го по 2014-й возглавлял Астраханскую областную инфекционную клиническую больницу, до назначения на должность с 2014 года являлся заместителем директора по медицинской части Научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства.

Ранее Бабушкин принял отставку министра здравоохранения региона Алексея Спирина, который написал заявление по собственному желанию. Ситуация в регионе обострилась в последние месяцы в связи с напряженной эпидобстановкой и введением ряда ограничительных мер. По приглашению главы региона в начале августа в медицинских учреждениях Астраханской области несколько дней работала команда министерства здравоохранения России под руководством Михаила Мурашко, который отмечал, что "ситуация с коронавирусом в Астраханской области вызывает тревогу".