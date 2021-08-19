{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Справороссы предложили свои кандидатуры на должность главы Дагестана

Среди них зампредседатель Народного собрания республики Камил Давдиев и председатель одного из комитетов парламента Мурат Пайзулаев

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" предложило для рассмотрения на пост главы Дагестана кандидатуры заместителя председателя Народного собрания республики Камила Давдиева и председателя одного из комитетов парламента Мурата Пайзулаева.

"Непосредственное выдвижение производит политическая партия - наша федеральная структура. Мы с Муратом Пайзулаевым, который возглавляет комитет Народного Собрания республики по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму свои предложения внесли на федеральный уровень. Там уже дальше предложат президенту, такова процедура", - сообщил ТАСС заместитель председателя парламента Дагестана Камил Давдиев (фракция "Справедливая Россия").

Согласно закону, Дагестан не проводит прямые выборы главы республики - они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий.

Ранее "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру врио главы региона Сергея Меликова для избрания на пост главы республики.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМеликов, Сергей АлимовичДагестан
Смена власти в Афганистане
Захарова заявила, что отмена санкций СБ ООН против "Талибана" зависит от действий движения
Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, отметила официальный представитель МИД
Читать полностью