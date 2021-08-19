Справороссы предложили свои кандидатуры на должность главы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" предложило для рассмотрения на пост главы Дагестана кандидатуры заместителя председателя Народного собрания республики Камила Давдиева и председателя одного из комитетов парламента Мурата Пайзулаева.

"Непосредственное выдвижение производит политическая партия - наша федеральная структура. Мы с Муратом Пайзулаевым, который возглавляет комитет Народного Собрания республики по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму свои предложения внесли на федеральный уровень. Там уже дальше предложат президенту, такова процедура", - сообщил ТАСС заместитель председателя парламента Дагестана Камил Давдиев (фракция "Справедливая Россия").

Согласно закону, Дагестан не проводит прямые выборы главы республики - они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий.

Ранее "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру врио главы региона Сергея Меликова для избрания на пост главы республики.