В Южной Осетии откроют 10 участков для голосования на выборах в Госдуму

ЦХИНВАЛ, 20 августа. /ТАСС/. Десять избирательных участков откроют на территории Южной Осетии для голосования на выборах в Госдуму, сообщили в пятницу ТАСС в посольстве России в Цхинвале.

"Основное голосование на территории Южной Осетии будет проходить 17, 18 и 19 сентября. В эти дни для граждан, не имеющих возможность прийти на избирательный участок, будет организовано выездное голосование", - сказал заведующий консульским отделом посольства Сергей Алексеев.

По словам дипломата, россияне проживающие на территории республики, также будут иметь возможность проголосовать досрочно.

Согласно размещенному на сайте посольства сообщению, из 10 избирательных участков шесть откроют в Цхинвале, по одному в районных административных центрах - Дзау, Знаур, Ленингор, а также в городе Кайса.

В Южной Осетии, где проживают свыше 50 тыс. человек, более 90% населения имеют российское гражданство.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.