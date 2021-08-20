В Приднестровье на выборах в Госдуму разрешили голосовать с просроченными паспортами

КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Проживающие в Приднестровье российские граждане смогут голосовать на выборах в Госдуму с просроченными паспортами. Об этом сообщил в пятницу президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"У значительного числа приднестровцев, имеющих российское гражданство, в силу объективных причин, - пандемийных ограничений прошлого года, - просрочены паспорта РФ. Чтобы в преддверие думских выборов снять существующую в этой связи напряженность, хочу проинформировать: граждане РФ, у которых истек срок действия загранпаспорта, допущены к голосованию", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.

Для удобства избирателей на этих выборах ЦИК Приднестровья увеличил число участков до 27. Больше всего их откроется в Тирасполе - 12, в Бендерах - шесть, по два участка в городах Дубоссары и Рыбница и по одному в Слободзее, Григориополе, Каменке и Днестровске и поселке Красное.

На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году на левом берегу Днестра работали 22 участка, в голосовании приняли участие 55,6 тыс. избирателей. Для граждан России, проживавших на правом берегу, были открыты три участка для голосования. По данным российского посольства, всего в Молдавии вместе с этим регионом проживают около 215 тыс. граждан РФ.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.