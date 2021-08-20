Заседание рабочей группы РФ и ФРГ по безопасности запланировано на 2-3 сентября

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следующее заседание российско-германской межведомственной рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам политики безопасности планируется провести 2-3 сентября в Берлине. Об этом говорится в материалах Кремля, подготовленных к встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 августа в Москве.

"Четырнадцатое пленарное заседание группы состоялось 14 ноября 2019 года в Москве. Следующее планируется к проведению 2-3 сентября 2021 года в Берлине", - говорится в документах.

Уточняется, что эта рабочая группа была создана в 2003 году по решению президента России и канцлера ФРГ. При этом в связи с событиями на Украине и в Крыму по инициативе германской стороны было принято решение о заморозке ее деятельности. РГВУ возобновила работу в 2017 году в форме встреч профильных подгрупп. Первое после 2012 года полноформатное пленарное заседание состоялось в Берлине 12 ноября 2018 года.

Двустороннее сотрудничество

В материалах Кремля отмечается, что в последние годы РФ и ФРГ реализовали масштабные двусторонние проекты в культурно-гуманитарной сфере, в том числе перекрестные годы России и Германии по разным темам. Так, продолжается проведение "Года Германии в России", стартовавшего 26 сентября прошлого года под патронатом МИД двух стран. Проведение церемонии закрытия мероприятия планируется в рамках предстоящего 11-13 ноября IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"В контексте украинских событий начиная с 2014 года официальным Берлином был взят курс на снижение либо замораживание динамики развития двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям, - указывается в материалах Кремля к встрече лидеров. - Германская сторона заблокировала работу целого ряда двусторонних форматов. Немцы были в первых рядах сторонников введения по линии ЕС секторальных санкций в отношении России в качестве "наказания" за "аннексию" Крыма и "дестабилизацию" ситуации на юго-востоке Украины. Тем не менее политический диалог с Берлином не прерывается, равно как и межпарламентские и межведомственные контакты".

При этом, отмечают в Кремле, "после ситуации вокруг "отравления" А. Навального и его транспортировки на лечение в ФРГ 20 августа 2020 г. германские власти вновь взяли курс на сдерживание РФ, выдвинув соответствующие обвинения и призвав своих союзников по ЕС ввести очередные антироссийские санкции, что и было сделано Брюсселем 15 октября 2020 года и 2 марта 2021 года". В материалах также говорится, что тогда активно раскручивались спекуляции о причастности России и ее государственных структур к совершению преступлений на территории ФРГ, включая атаку "русских хакеров" на компьютерную сеть бундестага в 2015 году.