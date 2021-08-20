ЦИК отклонил жалобу "Родины" на отказ в регистрации списка партии в Заксобрание Петербурга

ТАСС, 20 августа. Центризбирком России на заседании в пятницу оставил без удовлетворения жалобу регионального отделения партии "Родина" в Санкт-Петербурге на решение местного горизбиркома об отказе в регистрации списка партии на выборах депутатов законодательного собрания города.

Ранее отмечалось, что горизбирком принял такое решение из-за недопустимого количества бракованных подписей в документах партии.

"Итого по результатам проверки установлена обоснованность выводов Санкт-Петербургской избирательной комиссии в части признания недействительными 507 подписей избирателей, что составляет 13,09% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев, добавив, что это является самостоятельным основанием для отказа в регистрации партийного списка.

Он добавил, что ЦИК также признал неудовлетворительной работу горизбиркома Петербурга "в части выполнения требований порядка проверки подписных листов и оформления результатов такой проверки". В частности, реготделение "Родины" не было должным образом уведомлено об отдельных избирательных действиях, связанных с проверкой подписей, отметил зампред ЦИК. Также горизбирком не соблюдал методические рекомендации по приему и проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов, уточнил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.