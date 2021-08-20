В СФ внимательно следят за изменениями в регулировании интернет-сферы в Китае

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские сенаторы изучают опыт Китая по изменению законодательства в сфере защиты персональных данных и намерены продолжить работу по совершенствованию российских законов в этой области. От этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя принятый Китаем новый закон о защите персональных данных.

"Мы в Совете Федерации внимательно следим за новеллами китайского законодательства в сфере защиты персональных данных. Китай активно развивает собственное регулирование в интернет-сфере и добился уже очень многого. Мы регулярно обсуждаем с китайскими коллегами данный вопрос. Опыт Китая очень важен", - сказал сенатор журналистам в пятницу.

По его словам, в основе подхода российских законодателей - защита прав граждан. "Мы будем продолжать работу в данном направлении. На данный момент основной угрозой для интересов людей является анонимность в интернете, мы последовательно выступаем за повышение прозрачности в данной сфере", - добавил Клишас.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 20 августа проголосовал за принятие нового закона о защите персональных данных. Интернет-сервисы и приложения теперь будут обязаны предоставлять пользователям варианты автоматизированной обработки данных, не требующие их персональных сведений, или давать возможность отказаться от предоставления такой информации.

Новый закон также обязывает интернет-ресурсы получать согласие пользователей на обработку биометрических данных, сведений о состоянии здоровья, финансовых счетах и геолокации. Приложения, которые незаконно обрабатывают персональные данные своих клиентов, окажутся под запретом. Закон вступит в силу с 1 ноября.