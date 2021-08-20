Переговоры Путина и Меркель продлились почти три часа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершилась в Москве, по ее итогам лидеры дадут совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля.

Переговоры продлились без малого три часа.

Сначала президент РФ и канцлер ФРГ провели беседу в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской - официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. После обмена приветственными репликами встреча продолжилась за закрытыми дверями. Затем были переговоры в расширенном составе, в том числе в формате рабочего обеда.

Нынешний визит Меркель в Россию стал девятнадцатым и, вероятно, последним в этой должности, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.