ПАСЕ планирует в сентябре принять решение по наблюдению за выборами в Думу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) планирует в начале сентября принять окончательное решение о направлении наблюдателей на выборы депутатов Госдумы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил член Центризбиркома России Павел Андреев.

"Приглашение ПАСЕ направляет Госдума. По нашей информации, решение [о направлении наблюдателей] будет принято в начале сентября. Если не ошибаюсь, 6-го числа", - сказал он.

Андреев напомнил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее направил приглашение в ПАСЕ, чтобы ее представители приняли участие в наблюдении на выборами. "В ответ и нам, и в Госдуму поступили предварительные списки тех, кого планируется направить в рамках миссии наблюдателей", - отметил член ЦИК. "Но окончательное решение, насколько у нас есть информация, будет принято в начале сентября", - повторил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.