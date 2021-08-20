Путин заявил, что Навальный осужден не за свою политическую деятельность

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Алексей Навальный был осужден за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров, а не за свою политическую деятельность. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров, - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. - Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона".

В целом же в отношении несистемной оппозиции Путин обратил внимание, что на Западе не видно, чтобы "этих людей особенно поддерживали при продвижении в представительные органы власти, в том числе в парламент". В качестве примеров таких представителей оппозиции российский лидер привел движение "желтых жилетов" во Франции и "Захвати Уолл-стрит" в США. "Более того, когда люди вошли в Конгресс после известных [президентских] выборов в США с политическими требованиями, против них возбудили свыше 100 уголовных дел, судя по предъявляемым обвинениям им грозят длительные сроки тюремного заключения, от 15 до 20-25 лет, а может быть и больше, - продолжил президент. - Я бы попросил вас, чтобы быть совсем объективными, обратить внимание и на эту сторону проблемы".

"Что касается решений судебных властей РФ, просил бы относиться к этим решениям с уважением", - резюмировал Путин.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Спустя три недели Московский городской суд также в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы признал законным решение суда первой инстанции, при этом блогеру было засчитано время, проведенное им под домашним арестом. Он отбывает наказание во Владимирской области в ИК-2 в Покрове.

Никому не стоит прикрывать политической деятельностью свои правонарушения, уверен Путин.