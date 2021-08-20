Путин призвал мировое сообщество вести диалог со всеми политическими силами Ливии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество вести диалог со всеми влиятельными политическими силами Ливии для развития договоренностей.

"В январе прошлого года ваш покорный слуга принял также участие в организованной по инициативе канцлера [Германии Ангелы Меркель] Берлинской конференции по Ливии, решения которой способствовали улучшению ситуации на земле", - сказал российский лидер в пятницу по итогам переговоров с Меркель в Москве.

"Сейчас полагаем, что мировому сообществу следует и далее вести диалог со всеми влиятельными политическими силами Ливии, чтобы сохранять и развивать тот позитив, которого пока достичь не удалось", - подчеркнул Путин.