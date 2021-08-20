Суд Петербурга отказал КПРФ в удовлетворении иска к Горизбиркому за регистрацию РПСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Городской суд Петербурга отклонил иск отделения КПРФ к Санкт-Петербургской избирательной комиссии в регистрации РПСС. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Административный истец просил отменить решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 августа №255-2 "О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением - политическая партия РПСС. Суд в административном иске отказал", говорится в сообщении.

Истец заявлял, что в конце июля Российская партия свободы и справедливости предоставила в городской избирком 20 497 подписей избирателей, было проверено 3 872 подписных листов и достоверность сведений об избирателях. 3 августа по итогам проверки было выявлено 119 недействительных подписей. В то же время, исходя из вышеизложенных данных, недействительными должны быть признаны 532 подписи избирателей, что составляет 5% подписей. В подписных листах имеются многочисленные неоговоренные исправления как в данных избирателей, так и в данных сборщиков подписей. Однако суд отказался удовлетворять данный иск. Теперь РПСС будет представлена на предстоящих выборах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.