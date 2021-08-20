Посол РФ: действия США против "Северного потока - 2" нарушают международное право

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Американские санкции против строящегося газопровода "Северный поток - 2" нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ о новых антироссийских рестрикциях.

"Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой. Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - отметил он.

Руководитель диппредставительства подчеркнул, что "формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего в Германии, а не в США".

В пятницу американский президент Джо Байден подписал указ, позволяющий вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Рестрикции были введены против ряда российских компаний и судов, связанных, по версии Вашингтона, со строительством "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода после годовой паузы возобновилось.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Сооружение первой нитки газопровода закончилось в июне этого года.

Санкции из-за ситуации с Навальным

Новые санкции США, введенные в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указывают на то, что Вашингтон продолжает курс на дальнейший подрыв отношений с Россией, заявил Антонов.

"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права. Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств", - приводятся слова Антонова на странице российской дипмиссии в Facebook.

Посол при этом подчеркнул, что очередные санкции введены под абсолютно надуманным предлогом. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия", - напомнил он.

Реализация соглашений

Введенные в пятницу антироссийские санкции продемонстрировали отсутствие у администрации США воли к реализации пониманий, достигнутых на российско-американском саммите в Женеве, заявил Антонов..

"В общем, сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве", - отметил он.

Неконструктивные шаги США не помогут в укреплении глобальной стабильности, предлог для новых санкций является надуманным.