Захарова: недопуск Испанией кораблей ВМФ РФ противоречит стратегическому партнерству стран

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. РФ с недоумением восприняла решение Испании о недопуске кораблей российского ВМФ в порт города Сеуты, оно противоречит Декларации о стратегическом партнерстве стран. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай") в порт города Сеуты. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты", - говорится в комментарии.

"Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 года Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию", - добавила Захарова.

Утечка сюжета о недопуске кораблей РФ в порт Сеуты, видимо, демонстрирует равнение Мадрида на русофобское крыло НАТО, отметила Захарова.