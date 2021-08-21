Захарова: Запад закрывает глаза на планомерный саботаж Киевом минских соглашений

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. МИД РФ обеспокоен отходом Киева от выполнения обязательств минского комплекса мер. Вместо налаживания прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), украинские власти продолжают готовить законопроекты, прямо противоречащие утвержденным резолюцией 2202 СБ ООН договоренностям, говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вызывает обеспокоенность приобретающий все более четкие контуры курс Киева на отход от выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер. Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об особом статусе, принятия поправок в конституцию, законов об амнистии и проведении местных выборов украинские власти продолжают "штамповать" законопроекты, подготовленные без должного согласования с Донецком и Луганском и прямо противоречащие договоренностям, утвержденным резолюцией 2202 СБ ООН", - сказано в сообщении.

МИД РФ обеспокоен отходом Киева от выполнения обязательств минского комплекса мер. Вместо налаживания прямого диалога с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), украинские власти продолжают готовить законопроекты, прямо противоречащие утвержденным резолюцией 2202 СБ ООН договоренностям, говорится в комментарии Захаровой.

"Вызывает обеспокоенность приобретающий все более четкие контуры курс Киева на отход от выполнения своих обязательств по Минскому комплексу мер. Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об особом статусе, принятия поправок в конституцию, законов об амнистии и проведении местных выборов украинские власти продолжают "штамповать" законопроекты, подготовленные без должного согласования с Донецком и Луганском и прямо противоречащие договоренностям, утвержденным резолюцией 2202 СБ ООН", - сказано в сообщении.