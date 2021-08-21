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Лесные пожары в Турции
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Эрдоган подчеркнул вклад летчиков РФ в борьбу с лесными пожарами в республике

Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа самолета Бе-200ЧС Минобороны России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган затронули в телефонной беседе катастрофу российского пожарного самолета Бе-200ЧС на юго-востоке республики. Турецкий лидер вновь выразил соболезнования и отметил значительный вклад российских летчиков в борьбу с пожарами в лесах республики, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа с. г. самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских летчиков в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", - говорится в сообщении.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился 14 августа на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли. 15 августа Путин подписал указ о награждении погибших российских летчиков орденом Мужества.

Теги
Эрдоган, Реджеп ТайипЛесные пожары в Турции
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