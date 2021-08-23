Единороссы получили от граждан более 1,6 млн предложений в свою предвыборную программу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" получила более 1,6 млн предложений граждан в свою "народную программу", с которой пойдет на выборы в Госдуму, больше всего инициатив поступило по вопросам здравоохранения, образования и повышения уровня жизни. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

Статистика инициатив

"Единая Россия" формирует свою предвыборную программу на основе предложений граждан, поэтому документ называется "народной программой". Для сбора инициатив в середине июля был запущен специальный сайт np.er.ru. Принять участие в формировании программы через сайт можно двумя способами: проголосовать в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, или направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн-формат, можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или депутата.

"В народную программу "Единой России" за месяц поступило более 1,6 млн предложений. Жители регионов заполнили на сайте np.er.ru более 3 млн анкет, в которых также изложили свое видение решения вопросов в разных сферах жизни", - проинформировала пресс-служба. По ее данным, лидерами в онлайн-анкетировании стали жители Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Брянской и Оренбургской областей.

"Народная программа" будет утверждена на втором этапе предвыборного съезда "Единой России" 24 августа.

Что предлагают россияне

В пресс-службе уточнили, что "больше всего инициатив поступило в разделы, посвященные здравоохранению, образованию, экономике, культуре, экологии и городской среде, а также жизни на селе".

Как сообщили в партии, в сфере здравоохранения "в первую очередь жители городов и сел предлагают повысить качество и доступность медицинских услуг - для этого надо оснастить поликлиники и больницы современным лечебным и диагностическим оборудованием, а также увеличить количество специалистов в медучреждениях".

"Популярным стал и раздел, посвященный системе образования. По мнению людей, в школы стоит привлекать квалифицированные педагогические кадры, в том числе за счет повышения оплаты труда и снижения бюрократической нагрузки, самих же учителей нужно освободить от заполнения большого количества отчетов, повысить долю базового оклада в зарплате и ввести дополнительные льготы. Много предложений касалось модернизации и ремонта школ, оборудования зданий всем необходимым для получения современного качественного образования", - отметили в "Единой России".

Популярным у жителей регионов стал и раздел "народной программы", касающийся повышения уровня жизни. В частности, по информации пресс-службы, "респонденты предлагают предоставлять многодетным семьям бесплатное или льготное жилье, ввести дополнительные выплаты (или увеличить уже действующие) семьям с детьми, трудоустраивать молодых матерей по гибкому графику работы, <... > для молодых семей предлагается ввести льготную ипотеку, а талантливой молодежи выдавать гранты и субсидии на обучение".

Большое количество предложений касалось улучшения условий жизни пенсионеров, для этого респонденты предлагают повысить качество медицинского и социального обслуживания, а также ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, сделав при этом бесплатной выдачу лекарств первой необходимости.

Почти 250 тыс. анкет, заполненных на сайте, посвящены формированию комфортной городской среды - ремонту дорог, дворовых территорий, пешеходной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств, около 160 тыс. - развитию аграрного сектора. "В основном речь идет о создании новых рабочих мест и повышении заработной платы, мерах по развитию животноводства и растениеводства, акцент следует сделать и на переработке сельхозпродукции", - пояснили в пресс-службе единороссов.

Более 200 тыс. анкет посвящено теме экологии. Для улучшения состояния окружающей среды "респонденты предлагают убрать несанкционированные свалки и реконструировать официальные мусорные полигоны, повысить качество питьевой воды, в частности, за счет модернизации станций очистки воды и систем ее подачи в жилые дома, снизить объем вредных выбросов в воздух, увеличить количество зеленых насаждений в населенных пунктах и провести очистку водоемов и прибрежных полос", перечислили в партии.

В разделе "народной программы", посвященном сфере культуры, за последний месяц заполнено более 210 тыс. анкет. "Жители регионов предлагают реконструировать музеи, театры и другие культурные объекты, увеличить количество кружков и секций для творческих занятий, организовывать гастроли в субъектах страны известных артистов. Для повышения интереса населения к сфере культуры надо вводить больше льгот на посещение музеев и театров, а также увеличить часть услуг, которую они оказывают бесплатно, считают в регионах", - сообщили в "Единой России".