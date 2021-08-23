Прилепин с единомышленниками приняли декларацию о создании "левопатриотической коалиции"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин с единомышленниками в понедельник приняли "декларацию левопатриотических сил", целью которой провозглашается создание коалиции в будущем созыве Госдумы.

К декларации присоединились партии "Коммунисты России" и "Российский общенародный союз", организация "Союз добровольцев России", общественное движение "Патриоты великого Отечества", член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, публицист Александр Проханов, экономист Михаил Хазин и писатель Герман Садулаев. При этом присутствующий на конференции, посвященной принятию декларации, лидер "Российской партии свободы и справедливости" Максим Шевченко пока отказался поддержать документ.

"Мы представители левых и патриотических политических сил России принимаем решение объединить свои усилия ради формирования в Государственной думе восьмого созыва устойчивого левопатриотического большинства с прекращением политической гегемонии партии "Единая Россия", - говорится в тексте, который имеется в распоряжении ТАСС.

Также представители левых сил договорились "начать переговорный процесс о формировании левопатриотической коалиции в Государственной думе восьмого созыва для создания в перспективе правительства России народного доверия и народного большинства".

Как указывается в декларации, подписантов объединяет "ряд принципиальных позиций, общих целей и политических идеалов", среди которых - социалистическая экономика, приоритет труда над капиталом, традиционные духовные ценности, уважение к истории России, необходимость евразийской интеграции, присоединение к РФ непризнанных ДНР и ЛНР, отмена ЕГЭ. "Буржуазно-либеральный политический режим и капиталистический строй за прошедшие с 19 августа 1991 года 30 лет наглядно и красноречиво продемонстрировали свою антинародную сущность и цивилизационную несостоятельность", - подчеркивается в декларации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

В новость были внесены изменения (16:36 мск) - второй абзац передается с уточнением - без Волынец.