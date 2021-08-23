ЦИК создал рабочую группу для подведения итогов будущих выборов в Думу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник принял решение образовать рабочую группу, которая будет заниматься установлением результатов выборов депутатов Госдумы.

"ЦИК РФ постановляет образовать рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении.

Возглавила рабочую группу председатель ЦИК Элла Памфилова. В состав группы также вошли зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, секретарь комиссии Наталья Бударина, все 12 членов ЦИК и 10 сотрудников аппарата.

В положении о рабочей группе уточняется, что она примет первые экземпляры протоколов окружных избиркомов об итогах голосования по федеральному округу на соответствующих территориях, а также протоколы и решения окружных избиркомов о результатах выборов по одномандатным округам. Также в задачи группы входит подготовка проекта постановления ЦИК об установлении общих результатов выборов депутатов Госдумы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.