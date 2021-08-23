В Петербурге обвиняемого в вымогательстве взятки единоросса Савченкова исключили из партии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Депутата Александра Савченкова, обвиняемого в вымогательстве взятки, исключили из партии "Единая Россия". Его пособнику, сотруднику местной администрации муниципального округа (МО) "Волковское" Никите Махову, членство в партии было приостановлено. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

"Депутат МО "Волковское" Александр Савченков исключен из партии "Единая Россия". Членство в партии сотрудника местной администрации МО "Волковское" Никиты Махова приостановлено. Соответствующие решения были приняты на заседании местного политического совета "Единой России" по месту учета", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Фрунзенский районный суд заключил под стражу депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования "Волковское" Александра Савченкова до 19 октября. Савченков обвиняется в вымогательстве взятки, совершенном совместно с сотрудником местной администрации Никитой Маховым.

По версии следствия, муниципальный депутат Савченков вместе с заместителем главы местной администрации Маховым оказывали давление на работников администрации с целью получения от них взятки. В пятницу после получения взятки в размере 366 тыс. рублей депутат Савченков был задержан. Его подельник отпущен под подписку о невыезде.

По данным на сайте МО "Волковское", Савченков избран муниципальным депутатом от "Единой России" в сентябре 2019 года.