Партии в своих агитационных роликах подняли темы ЖКХ, маткапитала и пенсионного возраста

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Политические партии, участвующие в выборах в Госдуму, представили в понедельник на телевидении и в интернете агитационные ролики, где, в частности, подняли темы материнского капитала, национализации природных ресурсов и роста тарифов ЖКХ.

Ролик "Единой России" выдержан в деловом стиле, кандидаты от партии участия в нем не принимали. "Единая Россия" - это материнский капитал на первого ребенка 483 тыс. рублей. "Единая Россия" - это забота, поддержка и защита", - отмечают авторы ролика. В нем также напоминается о выплате в 450 тыс. многодетным семьям на погашение ипотеки.

"Счета за коммунальные платежи составляют половину доходов семьи, но за что мы платим? Счета растут, пока доходы падают", - говорит закадровый голос в ролике либерал-демократов под видеоряд с тусклыми лампочками и суммами расходов на оплату коммунальных услуг. "Списать долги за ЖКХ пенсионерам, бедным, родителям-одиночкам", - заявляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, держа в руках горящую лампочку и стоя на фоне развевающегося флага с символикой партии. Кроме этого, в ЛДПР предлагают снизить тарифы на услуги ЖКХ и увеличить количество льгот для населения.

КПРФ в своем ролике выступила за СССР - под такой аббревиатурой подразумевается "сильная справедливая социалистическая родина". Авторы отмечают, что ресурсы страны "должны работать на благо каждого гражданина". "Важнейшим шагом к процветанию России" в компартии назвали национализацию природных ресурсов и стратегических отраслей экономики. КПРФ выступает за госпланирование, поддержку "народных предприятий", развитие села, за гарантии права на труд, отдых и бесплатную медицину. В конце видео в кадре появляется лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие члены руководства партии.

Партия "Справедливая Россия - За правду" в своем агитационном ролике выступает за введение ежемесячного базового дохода в 10 тысяч рублей для каждого россиянина вне зависимости от возраста и трудового стажа. Кроме того, партия в случае победы на выборах обещает вернуть прежний пенсионный возраст (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин). В ролике также звучит лозунг "Каждой маме по зарплате, потому что мама - это профессия". В конце к избирателям обращается лидер партии Сергей Миронов. "Государство должно быть справедливым и честным по отношению к своим гражданам", - подчеркивает он.

"В стране кризис, растут цены, падает уровень жизни", - с таких слов начал обращение к избирателям председатель партии "Яблоко", лидер ее общефедерального списка Николай Рыбаков. "19 сентября именно вы будете решать: начнутся ли перемены или сохранится застой, останется ли у нас свобода или появятся новые запреты", - считает Рыбаков. "Яблоко" идет на выборы под лозунгом "Перемены будут". Своими приоритетами партия обозначила зеленую экономику, массовое предпринимательство, доступную медицину, современное образование, свободу творчества и экологию. В конце ролика содержится положенное по закону упоминание о том, что в состав федерального списка партии вошел кандидат, аффилированный с выполняющим функции иноагента лицом.

Агитация в СМИ

Все 14 партий, чьи федеральные списки кандидатов зарегистрированы для участия в выборах, получат равное время для размещения своих агитационных роликов и выступлений кандидатов в эфире Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, партии примут участие в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

Каждая общероссийская государственная организация телерадиовещания, согласно закону, должна безвозмездно предоставить для предвыборной агитации на каждом из своих каналов не менее одного часа для каждой партии. Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире будет вестись только по рабочим дням, поэтому первые бесплатные предвыборные ролики партий на телеэкранах появились в понедельник, 23 августа. При этом платное размещение агитационных роликов в эфире телеканалов и радиостанций было возможно уже с 21 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.