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Единый день голосования

Российские военные в Хмеймиме проголосуют на выборах в Думу на территории авиабазы

В Дамаске руководителем диппредставительства сформирована участковая избирательная комиссия

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, находящиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии, будут голосовать на выборах депутатов Госдумы на территории базы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Центризбиркоме России.

"В посольстве РФ в Дамаске руководителем диппредставительства сформирована участковая избирательная комиссия и образован избирательный участок", - сказал член комиссии Павел Андреев.

В ЦИК уточнили, что "для российских военнослужащих, которые с 17 по 19 сентября будут находиться на авиабазе Хмеймим, члены участковой избирательной комиссии из Дамаска организуют выездное голосование".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
СирияЕдиный день голосования
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