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Лавров почтил память советских воинов, погибших в битве за Будапешт

Глава МИД РФ возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям на площади Сабадшаг в центре венгерской столицы

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям на площади Сабадшаг в центре венгерской столицы.

На лентах венка, собранного из гвоздик цвета российского триколора, написано: "От министра иностранных дел Российской Федерации".

На церемонии присутствовали также сотрудники российского посольства и общественных организаций.

Возложение венка стало первым пунктом в программе официального визита Лаврова в Будапешт.

Воинский мемориал был установлен в память о советских солдатах, погибших в битве за Будапешт. Автор монумента - скульптор Антал Карой.

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