Песков: вывод войск США из Афганистана обсуждался на саммите в Женеве еще до обострения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тема Афганистана и вывода американских сил из республики обсуждалась президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече в Женеве 16 июня. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тогда еще, когда не случился этот афганский коллапс, тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода сил из Афганистана обсуждалось, но нюансы мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости", - сказал он, комментируя публикацию газеты "Уолл-стрит джорнэл".

По словам Пескова, Соединенные Штаты не смогут переложить ответственность за кризис в Афганистане на кого-то другого, как бы они ни старались.

"Здесь при всем желании невозможно переложить на кого-то другого ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли, что публикация "Уолл-стрит джорнэл" о якобы отказе РФ позволить США разместить ВС в регионе имела целью переложить ответственность за ситуацию в республике на Россию.