Участки для выборов в Госдуму откроют в пяти городах Туркмении

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования россиян на выборах в Госдуму будут организованы в пяти городах Туркмении. Об этом сообщило посольство России в Ашхабаде.

Участки будут работать в Ашхабаде, Туркменбаши, Дашогузе, Туркменабате и Марах. В Ашхабаде и Туркменбаши они откроются непосредственно при диппредставительствах - в здании "Русского дома" в Ашхабаде и в консульском пункте посольства РФ в Туркменбаши. Участки в Дашогузе, Туркменабате и Марах будут расположены в зданиях администрации этих городов. Голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 (06:00 - 18:00 мск).

"Принять участие в голосовании могут все граждане России, проживающие на территории Туркменистана, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования возраста 18 лет и имеющие на руках действующий паспорт граждан Российской Федерации (заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт), а при отсутствии действующего паспорта - свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию или паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой, свидетельствующей о наличии гражданства России", - отмечается на сайте посольства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.