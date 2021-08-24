Съезд "Единой России" утвердил предвыборную программу партии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Участники второго этапа предвыборного съезда "Единой России", который прошел во вторник в Москве, утвердили программу партии, с которой она пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму.

Как напомнил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, в основу программы было положено апрельское послание президента Федеральному собранию. Кроме того, в документ собирались предложения граждан, они обсуждались на встречах с избирателями, экспертных площадках, поэтому в партии программу называют народной.

Ключевые тезисы по основным разделам программы, в том числе касающимся поддержки семей, благополучия граждан, развития сельского хозяйства, культуры, здравоохранения и образования, защиты суверенитета страны, представили делегаты съезда. Ряд инициатив в программу внес президент РФ Владимир Путин, выступивший на съезде.

Медведев обратил внимание, что "с принятием программы работа не заканчивается, даже в случае победы на выборах, а только начинается". "У нас есть хороший опыт реализации предыдущей программы, мы действительно возвращались к тому, как она исполняется, буквально каждый месяц проводили заседание предвыборной, а потом программной комиссии", - напомнил он, согласившись с предложением одного из лидеров списка "Единой России" на думских выборах, министра обороны РФ Сергея Шойгу обсуждать программу "на больших форумах, к числу которых относятся конференции и съезды партии".

После этого документ был принят открытым голосованием. "Наша программа принята, я вас поздравляю, именно с этой программой мы пойдем на выборы и уверен, что сможем победить", - подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что после выборов состоится третий этап партийного съезда, на котором будут подведены итоги избирательной кампании. Председатель "Единой России" высказал надежду, что этот этап "пройдет в мажорном настроении по итогам победы" единороссов на выборах.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.