Суд отменил решение депутатов о снятии с должности члена избиркома Петербурга Ждановой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отменил решение городского Законодательного собрания об освобождении от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Марины Ждановой, которую назначили в 2017 году в комиссию по рекомендации Центризбиркома. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Истец просила применить меры предварительной защиты в виде приостановления полностью действия постановления Заксобрания от 18 августа № 410 "О досрочном освобождении от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса М. А. Ждановой", признать незаконным и отменить вышеуказанное постановление. Суд исковые требования удовлетворил. Решение приведено к немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

На заседании Законодательного собрания 18 августа депутаты приняли постановление о досрочном освобождении Ждановой от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Проект документа внес на рассмотрение депутат Андрей Васильев (фракция "Единая Россия"). Отвечая на вопрос об основаниях такого решения, Васильев сказал, что "это звенья одной цепи" с тем, о чем идет речь в обращении к ЦИК, которое было принято депутатами в виде проекта постановления на том же заседании.

В проекте постановления депутаты городского парламента просили ЦИК проверить законность регистрации списков кандидатов от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) и регионального отделения партии "Новые люди" на выборах в городской парламент седьмого созыва. В документе также отмечалось, что ряду кандидатов, в том числе Татьяне Булановой, в регистрации было отказано "по надуманным основаниям". Ранее сообщалось, что после повторной проверки подписей территориальная избирательная комиссия (ТИК) № 17 приняла решение об отказе в регистрации Булановой.