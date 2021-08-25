Памфилова заявила, что основная претензия к ЦИК перед выборами - отказ нарушать закон

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что основная претензия, которая поступает в адрес комиссии в период избирательной кампании 2021 года, заключается в том, что ЦИК отказывается последовательно нарушать законодательство.

"В чем отличие этой кампании с точки зрения критики в наш адрес? Впервые основная претензия в адрес ЦИК - жалоба на то, что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон", - сказал Памфилова на заседании комиссии в среду.

По ее словам, на заседании во вторник "коллега с правом совещательного голоса ярко это выразил, заявив, что закон плохой, не надо его исполнять". "Нас буквально обвиняют в том, что мы с вами, принимая решение, не подменяем собой ни прокуратуру, ни Следственный комитет [РФ], ни МВД, ни даже суд. Как посмели? Я не буду дальше развивать тему абсурдности этих обвинений, себе дороже", - добавила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.