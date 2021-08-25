Лавров считает возможным взаимное признание сертификатов о вакцинации между РФ и Австрией

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Австрия могла бы, как Венгрия, не дожидаясь решения европейских институтов признать российские вакцины и сертификаты о вакцинации. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Конечно, это возможно. Любая из стран Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения Европейского агентства по лекарственным средствам", - сказал он.

Министр добавил, что Россия надеется на восстановление туристических потоков с Австрией, чему будет способствовать взаимное признание сертификатов о прививках против коронавируса.

"Мы подчеркнули важность восстановления туристических обменов, - отметил он. - Этому способствовало бы скорейшее решение вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации".

Глава МИД России дал высокую оценку двусторонним гуманитарным связям, интенсивность которых даже возросла вопреки тому, что они в основном продолжались в удаленном формате.

"Заметную роль в этом сыграл российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог", благодаря которому в эту полезную деятельность вовлечены широкие научные, экспертные круги, студенты и школьники", - констатировал министр.

Статус "Спутника" в Европе

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы. 2 августа Еврокомиссия приняла решение, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату.