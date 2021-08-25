Эксперты: агрессивные информационные атаки на Россию продлятся и после выборов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Массовая информационная кампания против России с ключевым тезисом о нелегитимности выборов в Госдуму продлится и после сентябрьского голосования. Об этом говорится в докладе "Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года", подготовленном Ассоциацией специалистов по информационным операциям. Презентация документа прошла в среду в ТАСС.

"Агрессивность информационных атак будет нарастать по мере приближения даты выборов в Госдуму. Вся властно-институциональная система России будет оставаться целью информационных операций и вбросов даже после сентября 2021 года. Более того, эти атаки будут нарастать", - говорится в докладе.

Как указал один из его авторов, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло, кампания по делегитимации выборов проводится одновременно внутри России и за ее пределами. "Атаки направлены на политическую систему РФ в целом, ценности и политические установки российского общества", - говорится в докладе. Отмечается, что организаторы этой информационной кампании хотят "сформировать образ России как страны-изгоя, усилить давление на государство, заставить его принимать решения, выгодные Западу".

Как подчеркивают авторы исследования, различные центры и фонды особенно активизировались в продвижении информации, что предстоящие выборы пройдут с небывалыми нарушениями, поэтому они не могут быть признаны легитимными. Вместе с этим, отмечают эксперты, активировались официальные лица и ведомства иностранных государств. Так, ранее ОБСЕ отказалась прислать своих наблюдателей на думские выборы из-за сокращения российской стороной количества заявленных наблюдателей с 500 до 60. "Поскольку этих наблюдателей не будет на выборах, то у этой международной организации появляется повод выборы не признавать. Причем вину за это они переложат на Москву под предлогом того, что якобы ОБСЕ не сможет подтвердить честность и прозрачность выборов. Следовательно, не будет оснований считать выборы в России легитимными", - говорится в докладе.

Подлог и подмена понятий

Как отмечается в документе, сценарий непризнания результатов выборов использовался по всему миру, в частности в Венесуэле, Северной Македонии, Киргизии, Белоруссии. "Эти же технологии применяются против России, но усовершенствованные и приспособленные к нашим условиям", - указывается в докладе. Авторы обращают внимание, что сами шаблоны информационного воздействия практически неизменны - это навязывание собственной информационной повестки и интерпретация всего происходящего как элемента нарушения прав или системы фальсификации выборов.

Эксперты подчеркивают, что темы информационных атак заранее подготовлены, среди них - нарушение избирательных прав граждан, административное давление, фальсификация выборов. "Именно под эту модель загоняются любые события в рамках проходящих выборов. Закон объявляется изначально антиправовым, его исполнение на всех уровнях - от избиркомов до сотрудников полиции - преступным. <...> Все изменения в организацию выборов, обеспечивающие безопасность голосования во время пандемии, многодневное и электронное голосование заранее объявляются направленными на фальсификацию. Широко применяется подлог и подмена", - отмечается в докладе.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.