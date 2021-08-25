Видеонаблюдение организуют на всех избирательных участках в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Все избирательные участки в Свердловской области будут обеспечены видеонаблюдением на выборах в сентябре 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду департаментом информационной политики региона.

"Видеонаблюдение от "Ростелекома" будет обеспечено с 1 531 избирательного участка и из 80 территориальных избирательных комиссий, еще на 993 избирательных участках появятся иные технические средства видеозаписи - видеорегистраторы, которые закупает и устанавливает Избирательная комиссия Свердловской области. На данный момент видеонаблюдение от организации оборудовано на 75% объектов", - говорится в сообщении.

По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, камерами будут обеспечены все участки региона. Доступ к видео получат партии и кандидаты. Трансляция с участков будет вестись во Дворце Молодежи в Екатеринбурге, ее смогут посмотреть все желающие, однако предварительно нужно будет зарегистрироваться на сайте Общественной палаты. Это связано с коронавирусными ограничениями.

Технический директор екатеринбургского филиала "Ростелекома" Станислав Мутовкин отметил, что каждая камера будет иметь встроенный накопитель, на котором будет сохраняться запись.

"На случай, если пропадет канал связи, в каждой камере предусмотрен встроенный накопитель, на который происходит запись. И при восстановлении канала связи эта запись догружается в центр обработки данных "Ростелеком", где весь объем информации будет храниться около года", - отметил Мутовкин.

В Свердловской области в сентябре будут выбирать депутатов Госдумы, депутатов Законодательного собрания Свердловской области и депутатов представительных органов муниципальных образований.