В Думе сообщили, что вряд ли проведут внеочередное заседание из-за назначения Поклонской

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам вряд ли станет проводить внеочередное заседание для обсуждения назначения депутата Натальи Поклонской послом, если такое решение действительно принято. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила первый зампредседателя комитета Светлана Журова (фракция "Единая Россия").

По словам парламентария, никаких заседаний комитета на этот счет не проводилось. "Думаю, что вряд ли. Конечно, всякое может быть, но я не думаю, что даже если [готовится] назначение, настолько оно горит", - добавила Журова, отвечая на вопрос о том, не планируется ли заседание комитета по данному вопросу. Она напомнила, что парламентская сессия уже завершилась, депутаты сейчас находятся в регионах.

При этом другой первый зампред комитета, депутат от КПРФ Дмитрий Новиков со своей стороны сказал ТАСС, что "комитет Госдумы в нынешнем созыве наверняка рассмотрит вопрос о назначении [послом] Натальи Поклонской".

Как сообщило ранее РБК, кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса.

Поклонская в мае подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России". О новом месте работы она не сообщала, отметив, что так или иначе будет работать во благо Крыма, а китель будет "красивый, еще красивее", чем во времена работы прокурором Крыма.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что будущее место работы Поклонской станет логичным продолжением ее деятельности в нижней палате.