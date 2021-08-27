"Единая Россия" опубликовала свою предвыборную народную программу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" опубликовала свою программу, с которой пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. Документ, принятый на съезде партии 24 августа, размещен на официальном сайте единороссов.

Программа, которую в партии называют народной, поскольку она формировалась на основе предложений граждан, озаглавлена "За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию". Она состоит из двух основных разделов: "Благополучие людей" и "Сильная Россия", каждый из них включает в себя несколько тематических разделов по ключевым сферам жизни общества.

В раздел "Благополучие людей" входят блоки: "Хорошая работа - достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Современное образование и передовая наука", "Удобная и комфортная жизнь", "Экология для жизни", "Государство для человека".

В частности, в блоке "Крепкая семья" партия ставит перед собой задачу существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми, создать такую систему поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей. Блок "Здоровье человека" посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства.

Во второй раздел "Сильная Россия" вошли следующие темы: "Экономика развития", "Развитие села", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика", "Внешняя и оборонная политика".

Российское законодательство обязывает партии, выдвинувшие кандидатов, не позднее чем за 20 дней до голосования опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, разместить ее в интернете и предоставить копию этой публикации и ссылку на онлайн-версию в ЦИК РФ. Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.