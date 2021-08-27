Лавров: РФ надеется, что облегченный режим взаимных поездок с Италией скоро восстановится

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона надеется на постепенное снятие карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса и восстановление максимально облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран", - указал глава дипведомства.

Россия рассчитывает возобновить туристические потоки с Италией после решения вопроса о признании российских вакцин, добавил Лавров.

Лавров напомнил, что прямые рейсы с Италией возобновлены уже месяц. "Итальянцы, которые этими рейсами прилетают в РФ, совершенно свободно могут присутствовать на нашей территории в соответствии со своей программой пребывания", - отметил он.

По словам министра, большинство стран Евросоюза ожидает "отмашки" о признании российских вакцин от Европейского агентства лекарственных средств, тогда как окончательное решение по данному вопросу принимает национальное правительство.

"Как это сделала Венгрия. Она на национальном уровне зарегистрировала [российскую] вакцину "Спутник", и у нас с ней есть договоренность о взаимном признании вакцинации теми вакцинами, которыми пользуемся в России, и теми вакцинами, которыми венгры пользуются у себя в стране", - уточнил он.

Лавров также добавил, что по вопросу признания вакцин ЕС делает "не вполне конструктивные заявления" по отношению к российским и китайским вакцинам.