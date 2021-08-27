В Калининграде надеются, что листовки с городом в составе Германии появились по ошибке

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области надеются, что появление в ФРГ предвыборных плакатов, копирующих листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии, - техническая ошибка дизайнера. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

"Хочется надеяться, что это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны", - сказал Лысков.

Как заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к таким появившимся в ФРГ предвыборным плакатам. При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения "к официальной позиции Берлина".

В 1945 году после решения Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии вошла в состав РСФСР как Кенигсбергский особый военный округ, в апреле 1946 года была образована одноименная область, и в июле того же года ее административный центр был переименован в Калининград, а сама область - в Калининградскую.

Как ранее сообщила газета "Норд курьер", копии листовок 72-летней давности с картами, на которых в состав Германии включены Калининградская область и Польша, были расклеены по улицам города Тетеров (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Эти плакаты послевоенного 1949 года изображают Германию в границах, предшествовавших Второй мировой войне. Как сообщила "Норд курьер", плакаты являются частью предвыборной кампании блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), однако представитель ХДС опроверг принадлежность плакатов к их партии.

26 сентября в ФРГ состоятся парламентские выборы. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Действующая глава правительства Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала.