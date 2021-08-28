Захарова прокомментировала слова Кулебы о Поклонской

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим заявлением по возможному назначению послом РФ депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской создал лучшую антирекламу украинскому гражданству. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Ранее Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь".

"Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь", - указала дипломат.

Как сообщило ранее издание РБК, кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане. Свое возможное назначение депутат комментировать не стала. При этом как сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, Поклонская ранее не исключала, что будет работать послом.