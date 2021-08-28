Кабулов: есть шанс для порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская сторона фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. Об этом заявил в субботу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Они [талибы] хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс - довольно хороший - для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок", - сказал он.

По словам дипломата, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) "урок 20-летний давности" выучили хорошо. "Пока еще рано делать окончательные выводы, - продолжил Кабулов. - Но есть обнадеживающие сигналы".

Спецпредставитель выразил убежденность, что "в руководстве движения талибов идет серьезный мыслительный процесс" для стимуляции внутриафганского политического урегулирования. При этом, как отметил Кабулов, ожидать от талибов экспансионистских идей в районах Центральной Азии и Пакистана не стоит. "Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут, - подчеркнул дипломат. - Сегодня талибы не только на словах, но и на деле выступают как национальное и очень религиозное военно-политическое движение. Они не собираются какие-то угрозы представлять своим соседям. И это мы видим".

Концепция экспорта идеологии, по словам Кабулова, был характерна для движения во времена, когда их идейным вдохновителем был погибший лидер запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен. "Они пытаются не вспоминать, но думаю, в душе и сердце Усама бен Ладен остается их братом по оружию, - сказал Кабулов. - Это право любого человека ностальгировать, но это не означает, что они будут идти по тому пути, который был в свое время начертан бен Ладеном, и доказательством этого является их непримиримая борьба с игиловцами ("Исламское государство", запрещено в РФ)".

Новое правительство в Афганистане

Движение "Талибан" создать хотя бы видимость инклюзивности при формировании нового правительства, заявил в Кабулов.

"... осторожность и осмотрительность талибского руководства в своих заявлениях и телодвижениях говорит о том, что они постараются хотя бы видимость придать, что новое руководство будет инклюзивным. Но надо следить внимательно за тем, что они будут делать", - сказал он.

"Они постараются создать комфортное для себя инклюзивное правительство. Согласитесь, они все-таки победили в этой войне и у них есть определенное право на доминирование", - добавил Кабулов.

Угроза нестабильности

Перспектива использования международными террористами территории Афганистана является главной угрозой нестабильности в этой стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

"Главная проблема, которая нас ожидает от нестабильности внутри Афганистана, - это перспектива повторного использования афганской территории международными террористическими группировками", - сказал он.

"Если к этой угрозе мы готовы на северном периметре Афганистана, то все-таки надо заниматься не купированием последствий, а постараться работать в очаге", - добавил Кабулов.

Он пояснил, что приход к власти движения "Талибан" - "реалия жизни", и России придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане.

"Откровенно говоря, мы занимались этим последние восемь лет, и мы относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане, но нам, видимо, надо готовиться к тому, чтобы совместно - в первую очередь, с региональными государствами, но и США, и всем остальным западным миром, который следовал за ними в Афганистане - всерьез заняться экономическим и социальным обустройством. Политическое обустройство - дело и право самих афганцев", - отметил высокопоставленный дипломат.

Давление со стороны Запада

Москва опасается, что давление со стороны Запада и мирового сообщества в целом на движение "Талибан" может привести к его радикализации, заявил Кабулов.

"Если Запад, в первую очередь, и вообще так называемое мировое сообщество вздумает изолировать талибов и давить на них, то в этой ситуации я опасаюсь, что это радикализирует уже само движение. Поскольку им, как новой власти, надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного", - сказал он.

По словам Кабулова, тогда "этот горючий материал радикализма будет не только расти, но и вспыхивать и переливаться за пределы Афганистана".

Беженцы из Афганистана

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану сообщил, что среди беженцев из Афганистана могут оказаться террористы и радикалы.

"Безусловно, за этим нужно очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной [беженцев] могут оказаться именно те террористы и радикалы. Но в основной своей массе - это беженцы, которые не доверяют талибам и пытаются пересечь границу на северо-запад и восток от Афганистана", - сказал он.

"В Иране, понятно, что по экономическим и политическим соображениям они уже не могут допустить такой большой приток беженцев. В Пакистан, конечно, стремятся - там их и так три миллиона еще с давних времен. Естественно, всем комфортнее в Европу", - добавил дипломат.

Кабулов также отметил, что между Россией и Афганистаном есть "определенный фильтрационный заслон в лице центральноазиатских республик", который "будет в какой-то степени сдерживать такой поток [беженцев]".

Соблазн вернуться в Афганистан

Соблазн вернуться в Афганистан есть у многих стран НАТО, в частности, у военного руководства и разведсообщества США, однако в силу ряда причин это вряд ли случится, считает Кабулов.

"Соблазн такой есть, и в американском военном руководстве, и в разведсообществе очень много людей, которые были против откровенно вывода войск и готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане. В силу целого ряда причин, <…> чисто корыстных, а не государственных интересов. Но в данной, уже новой, ситуации, мне представляется сомнительным, что они вернутся, осознание все-таки, видимо, пришло, что это война не только проигранная, что ее выиграть нельзя. <…> Это очень горький, печальный выход, здесь я по-человечески их понимаю, но любая попытка повторить прежнюю ошибку обойдется им гораздо дороже", - сказал он.