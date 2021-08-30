Лавров: работа Волгоградской области по сохранению истории важна для внешней политики РФ

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Работа, проводимая в Волгоградской области, по сохранению исторической памяти важна для будущего внешней политики России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посещения Мамаева кургана.

"То, что делает Волгоградская область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, имеет огромное будущее для нашей страны, в том числе не в последнюю очередь для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", - сказал министр.

Как отметил Лавров, важно, чтобы такие места, как Мамаев курган, посещали молодые люди из-за рубежа.