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Лавров: работа Волгоградской области по сохранению истории важна для внешней политики РФ

Как отметил глава МИД России, важно, чтобы такие места, как Мамаев курган, посещали молодые люди из-за рубежа

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Работа, проводимая в Волгоградской области, по сохранению исторической памяти важна для будущего внешней политики России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посещения Мамаева кургана.

"То, что делает Волгоградская область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, имеет огромное будущее для нашей страны, в том числе не в последнюю очередь для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", - сказал министр.

Как отметил Лавров, важно, чтобы такие места, как Мамаев курган, посещали молодые люди из-за рубежа.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВолгоградская область
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