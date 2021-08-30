Памфилова попросила ОП РФ дать доступ к видеонаблюдению на выборах иностранцам

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международные наблюдатели должны иметь возможность принять участие в видеонаблюдении в центрах общественного наблюдения за выборами в сентябре, для этого им необходимо предоставить аккаунты для служебного портала с видеотрансляцией. Об этом на заседании Центризбиркома России в понедельник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"К нам приедет значительное количество зарубежных наблюдателей. И если у них появится желание, в том числе побывав на участках, посетить еще и общественные центры и, например, пронаблюдать в режиме онлайн, то вы должны предусмотреть, чтобы такая возможность была как на федеральном уровне, так и в региональных палатах", - сказала Памфилова, обращаясь к члену Общественной палаты РФ Максиму Григорьеву.

"То есть в какой-то регион приехали международные наблюдатели, захотели пронаблюдать с помощью видеонаблюдения, такая возможность должна быть", - отметил глава ЦИК. По ее словам, также для этого должны быть максимально задействованы возможности уполномоченных по правам человека на федеральном и региональном уровнях.

Ранее на Памфилова сообщала, что участники видеонаблюдения на выборах в сентябре в общей сложности получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями. Она отметила, что участниками системы видеонаблюдения станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах РФ, где в слежении за голосованием может принять участие любой желающий, который прошел необходимое обучение. Кроме того, доступ к видеотрансляциям получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах, а также Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.