Путин 30 августа встретится с главой Тверской области и будет готовиться к ВЭФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Кремле, у него несколько рабочих встреч. Из открытого будет его встреча с Игорем Руденей, губернатором Тверской области", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что "президент на постоянной основе продолжает заниматься региональными делами".

Песков добавил, что "параллельно президент готовится к предстоящей поездке на Дальний Восток, на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. "Мы уже подтвердили, что по пути из Владивостока президент планирует совершить остановку в Амурской области и посетить космодром Восточный", - сказал пресс-секретарь.