Лавров: попытки Запада повлиять на выборы в РФ проявляются сильнее, чем раньше

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Запад уже сейчас пытается поставить под вопрос итоги предстоящих в сентябре в РФ выборов, попытки влияния проявляются более остро, чем в прошлых избирательных кампаниях. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

"Мы не будем никогда поддаваться на ультиматумы, на угрозы. Мы будем всегда действовать, исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Государственную думу, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно", - сказал он.

"Ответ у нас на все эти попытки один: мы руководствуемся прежде всего и исключительно волей наших граждан, волей нашего народа. Наши граждане достаточно зрелые люди, чтобы самим оценить работу руководства, чтобы самим определить, кого они хотят видеть в будущем составе Государственной думы, какими они видят пути дальнейшего развития страны", - добавил министр. Лавров отметил, что Россия никогда не скатывается в международных делах ни к самоизоляции, ни к конфронтации, а готова на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов развивать свои отношения с США, Европейским союзом и странами НАТО. "Но только на основе взаимного уважения и равноправия", - подчеркнул министр.

Он сделал акцент на том, что Москве нельзя диктовать условия. "Когда представители этих стран, этих структур нам заявляют: да, мы готовы с Россией связи нормализовать, но сначала Россия должна изменить свое поведение и должна сделать то-то и то-то, но так с нами нельзя разговаривать", - указал Лавров. По его оценке, "так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать, если человек воспитан правильно своими родителями, и в школе, и в университете, если он там учился". "А с Российской Федерацией просто глупо пытаться говорить таким языком, - добавил глава МИД. - Но наша добрая воля всем известна: хотите разговаривать на равных - милости просим в любой момент, наши двери открыты".

Как отметил Лавров, западные страны доказали свою ненадежность в качестве партнеров в двустороннем взаимодействии, а также готовность преступить нормы международного права ради "геополитических выигрышей". "У нас никаких иллюзий нет, - указал глава дипведомства. - Западные коллеги доказали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей, которые они хотят достичь, грубо нарушать международное право, нарушать прерогативы Совета Безопасности ООН, который один и имеет право объявлять те или иные меры экономического принуждения".

По словам министра, российская сторона "после волны рестрикций в 2014 году" давно сделала вывод, что "полагаться нужно прежде всего на свои силы - и в стратегических областях, и в [сферах], касающихся военного промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития экономики". "Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, к инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас свои собственные ресурсы", - резюмировал Лавров.