Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта урегулирование ситуации в Ливии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Египта в Москве Ихаб Наср обсудили в понедельник перспективы урегулирования в Ливии, а также вопросы укрепления сотрудничества Москвы и Каира в торгово-экономической сфере.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на перспективы урегулирования [обстановки] в Ливии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, стороны также обсудили приоритетные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.