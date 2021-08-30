Пискарев заявил о регулярных попытках дискредитации Западом выборов в России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России регулярно фиксирует попытки западных структур дискредитировать выборную кампанию в РФ. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев на круглом столе в Общественной палате в понедельник.

По его словам, подчеркнуто негативные публикации в зарубежных СМИ об избирательной кампании в России "вкупе с деструктивной ангажированной критикой рядом подконтрольных зарубежным правительствам НПО" представляют собой "спланированную кампанию по дискредитации выборов в России и подготовку общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов".

Пискарев добавил, что комиссия фиксирует регулярность, с которой западные структуры "эксплуатируют тему якобы имеющих место нарушений демократических прав в преддверии выборов в России и призывают упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму, а также о нежелательных организациях и деятельности иноагентов".

Депутат привел в качестве примера "дискредитирующие мероприятия" Форума свободной России и Фонда Бориса Немцова. По его словам, они проводились при поддержке зарубежных неправительственных организаций Human Rights Watch, платформы "Гражданская солидарность", Amnesty International и ряда западных государств.

"Эта же тема культивируется движением "Голос", признанным иноагентом, которое начало публикацию данных в рамках своего проекта "Карта нарушений", - заявил Пискарев. По убеждению главы комиссии, большая часть данных представляет собой "просто-напросто фейки".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.