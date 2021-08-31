Путин поздравил Жапарова с 30-летием независимости Киргизии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Развитие двусторонних связей между Россией и Киргизией в полной мере отвечает интересам народов обеих стран, а также идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Киргизии Садыру Жапарову по случаю 30-летия провозглашения независимости республики.

"Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажен содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС), ОДКБ и ШОС", - заявил президент России в телеграмме, текст которой приводит во вторник пресс-служба Кремля.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Киргизия продолжат всемерное наращивание двусторонних связей. "Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - подчеркнул президент.