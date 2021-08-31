Почти 500 представителей коренных малочисленных народов Севера досрочно проголосовали

ТАСС, 31 августа. Досрочное голосование стартовало в труднодоступных и отдаленных местностях Ямало-Ненецкого автономного округа. За первый день в нем приняли участие почти 500 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, сообщили в пресс-службе губернатора Ямала во вторник.

"В первый день досрочного голосования в выборах депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы приняли участие в общей сложности 491 человек. Голосовали жители Ямала, ведущие традиционный для коренных малочисленных народов Севера образ жизни - оленеводы и рыбаки", - говорится в сообщении.

К голосованию уже приступили пять территорий - Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский районы и поселок Пельвож, который входит в состав городского округа Салехард. Члены участковых избирательных комиссий добирались до избирателей вертолетами, а в Шурышкарском районе и в поселке Пельвож - водным транспортом.

Право проголосовать досрочно на Ямале имеют свыше 37 тыс. избирателей, проживающих и работающих в труднодоступных территориях, ведущих традиционный образ жизни. Избирательным комиссиям предстоит отработать на вахтовых поселках 140 предприятий ТЭК и более 400 оленеводческих и рыболовных бригад.

Голосование в труднодоступных территориях продлится до 16 сентября.