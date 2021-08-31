Лавров указал на попытки извне играть на межнациональных противоречиях внутри России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Некоторые внешние коллеги" вмешиваются в дела РФ, пытаясь играть на межнациональных противоречиях, российские спецслужбы прекрасно осведомлены об этих тенденциях. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"Конечно, противоречия существуют. Как в любом деле, которым занимается человек, с самого начала нашей истории такие противоречия возникали, и черно-белые подходы к оценке разных событий никогда не работают, по крайней мере в стране, которая имеет демократические начала в своих законодательных документах и которая одновременно видит необходимость защищать своих граждан от проявления различных форм экстремизма, расизма и так далее, - сказал министр, отвечая на вопрос о балансе в вопросе внешней миграции. - Соответствующая работа, конечно же, ведется, и наши специальные службы прекрасно знают, какие тенденции некоторые наши внешние коллеги пытаются поощрять внутри России, именно играя на противоречиях межнациональных, межконфессиональных".

Лавров указал, что в России с точки зрения нынешней ситуации с мигрантами все эти годы положение дел было благополучным, "потому что подавляющее большинство мигрантов - это граждане новых государств, которые были республиками Советского Союза, которые воспитывались в одной культурной парадигме" со всеми другими гражданами СССР: русский язык, история, культура, понимание обычаев, умение себя вести.