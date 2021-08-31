Лавров: вопрос с переносом памятника маршалу Коневу в Праге до сих пор не решен

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вопрос о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге до сих пор не решен, рассматривается вариант его размещения на территории российского посольства в Чехии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

В ходе встречи с вопросом о судьбе памятника к министру обратилась дочь маршала Конева и член Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева.

"Что касается покойного маршала Конева, то вопрос с его памятником до сих пор не решен. Он сейчас находится где-то на складе, но он содержится в достойном состоянии, - ответил Лавров. - Но, безусловно, необходимо понять, что будет дальше, потому что чешские коллеги еще до того кризиса, который они создали в отношениях с нами за события 2014 года, нам говорили, что хотят его разместить в Музее памяти ХХ века. Но музей даже пока еще не начинали создавать. Была инициатива одного из руководителей района Праги, по-моему 6-го района, разместить памятник на своей территории".

Как отметил министр, рассматривается вариант размещения памятника на территории российского диппредставительства. "Министерство обороны России предлагало на каком-то этапе свои возможности, но мы не исключаем варианта переноса памятника на территорию российского посольства, это достойное место в Праге. Но будем, конечно, Наталья Ивановна, только с вами согласовывать развязки в этой теме, которая, конечно, немного у нас затянулась", - добавил Лавров.

Перенос памятника Коневу

3 апреля 2020 года по решению муниципальных властей района Прага-6 был снят с пьедестала памятник Коневу, находившийся на административной территории данного района. Это произошло, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана.

Муниципальные власти планируют передать монумент в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги.

Решение о переносе памятника было принято муниципалитетом 12 сентября 2019 года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту его демонтажа по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили чешскую столицу от нацистов. Памятник Коневу торжественно установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города.